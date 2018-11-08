Поступления в бюджет Могилевской области в январе-сентябре выросли на 14%

8 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Поступления в бюджет Могилевской области в январе-сентябре 2018 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%, или на Вr106,1 млн, - до Вr866,6 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Лидируют в структуре поступлений организации государственного сектора экономики. На их долю приходится 63,5% общих поступлений, что составляет Вr550 млн. Организации негосударственного сектора уплатили в бюджет Вr247,2 млн (28,5%), индивидуальные предприниматели - Вr36,1 млн (4,2%), физические лица - Вr33,3 млн (3,8%).

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога - Вr303,8 млн (35,1%), налога на добавленную стоимость - Вr105,9 млн (12,2%), акцизов - Вr71,3 млн (8,2%), налога на прибыль - Вr64,6 млн (7,5%).

По состоянию на 1 октября в Могилевской области числится 389,7 тыс. действующих плательщиков, в том числе 13,4 тыс. - организации негосударственного сектора экономики, 2,4 тыс. - госорганизации, 23,2 тыс. - индивидуальные предприниматели, 350,7 тыс. - физические лица.

За 9 месяцев текущего года инспекции Могилевской области провели мониторинг 255 субъектов хозяйствования. Нарушения и недостатки установлены в 234 случаях. По результатам рекомендаций об их устранении прирост налоговых поступлений в бюджет составил более Вr1,4 млн.-0-