Поступления в бюджет от деятельности Гродненской региональной таможни возросли на 22%

22 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Поступления в бюджет от деятельности Гродненской региональной таможни за 9 месяцев текущего года увеличились на 22%. В бюджет поступило около Br370 млн, сообщили БЕЛТА в таможне.

За январь-сентябрь через таможенную границу перемешено более 25,5 млн т товаров. Половина из них перевозилась на автомобильном транспорте.

В пунктах пропуска таможни отмечается рост автомобильного потока. За январь-сентябрь границу пересекли свыше 3,3 тыс. автомобилей, что на 4,5% больше прошлогоднего показателя. Больше стало не только грузовиков, но и легковых автомобилей, а также автобусов.

В Гродненской региональной таможне подчеркнули, что растущие с каждым годом транспортные потоки свидетельствуют о транзитной и туристической привлекательности страны. Таможней создаются условия для комфортного и безопасного пересечения границы как для субъектов хозяйствования, так и для путешественников.-0-