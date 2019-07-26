Поступления в бюджет от деятельности Гродненской таможни в I полугодии возросли на 17,5%

26 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Поступления в бюджет от деятельности Гродненской региональной таможни в первом полугодии 2019 года возросли на 17,5%, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Гродненской региональной таможни Андрей Ковальчук.

В результате деятельности Гродненской таможни за январь-июнь 2019 года в республиканский бюджет поступило около Br240 млн, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года через пункты пропуска таможни проследовало более 2 млн автомобилей: около 1,5 млн легковых авто, более 560 тыс. грузовиков, а также почти 45 тыс. автобусов. Поток транспорта возрос на 6%.

В зоне деятельности Гродненской региональной таможни отмечается и рост деловой активности субъектов хозяйствования: количество оформленных деклараций на товары увеличилось почти на 8% и превысило 20 тыс. Более 85% партий товаров, вывозимых с территории ЕАЭС, таможня оформляет в течение 5 минут. Время оформления 85% партий товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС, не превышает двух часов.

"Продолжается создание благоприятных условий для всех участников внешнеэкономической деятельности и за счет улучшения инфраструктуры, - отметил Андрей Ковальчук. - С марта нынешнего года осуществляет деятельность транспортно-логистический центр вблизи пункта пропуска "Каменный Лог". На завершающем этапе находится реконструкция пункта пропуска "Брузги".

За январь-июнь 2019 года сотрудниками таможни выявлено около 7,8 тыс. административных правонарушений. По фактам незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств и психотропных и веществ, огнестрельного оружия, денежных средств в крупном размере, а также уклонения от уплаты таможенных платежей возбуждено 47 уголовных дел.-0-