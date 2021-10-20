Поступления в бюджет от деятельности Гродненской таможни возросли на 19%

20 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В январе-сентябре 2021 года поступления в бюджет от деятельности Гродненской региональной таможни возросли на 19%, сообщили БЕЛТА в таможне.

В республиканский бюджет от деятельности Гродненской региональной таможни за 9 месяцев 2021 года поступило около Br450 млн. Рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 19%.

"Также отмечаем рост товаропотока. Этому способствуют в том числе оптимизация таможенных процедур, совершенствование приграничной инфраструктуры, удобные транспортные коридоры в регионе ответственности таможни", - рассказали в Гродненской региональной таможне.

Всего за январь-сентябрь 2021 года железнодорожным и автомобильным транспортом перевезено 26,5 млн т товаров. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6%.-0-