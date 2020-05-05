Поступления в бюджет от Гродненской региональной таможни увеличились на 12%

5 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Поступления в бюджет от деятельности Гродненской региональной таможни в первом квартале увеличились на 12%, сообщили БЕЛТА в таможне.

Таможней созданы максимально комфортные условия для участников внешнеэкономической деятельности. Подтверждает это и рост показателей по основным направлениям работы. "В частности, поступление платежей в республиканский бюджет в первом квартале увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма составила около Br130 млн", - отметили в Гродненской региональной таможне.

В январе-марте гродненские таможенники оформили 7,7 млн т товаров. Существеннее всего товаропоток возрос в автомобильных пунктах пропуска, где было оформлено около 4 млн т грузов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего же через пункты пропуска Гродненской региональной таможни за три месяца проследовало около 1 млн транспортных средств. На 8% возрос поток грузовиков.

"В правоохранительной деятельности, где приоритетной является профилактическая работа, пресечено около 2,5 тыс. административных правонарушений", - рассказали в таможне. По выявленным преступлениям, в том числе во взаимодействии с иными правоохранительными структурами, возбуждено 18 уголовных дел. Более трети преступлений связаны с незаконным оборотом и перемещением наркотических средств и психотропных веществ.-0-