Поступления в бюджет от Гродненской региональной таможни в 2021 году возросли на 15%

24 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По итогам 2021 года поступления в бюджет от деятельности Гродненской региональной таможни возросли на 15%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в таможне.

Гродненская региональная таможня эффективно сработала по всем основным направлениям деятельности. В частности, обеспечена полнота и своевременность уплаты платежей, взимаемых таможенными органами.

"В республиканский бюджет от деятельности таможни поступило более Br600 млн. Поступления возросли на 15% (Br77 млн). Эти цифры также свидетельствуют о повышении активности субъектов внешнеэкономической деятельности", - отметили в региональной таможне. Возросло и количество оформленных на экспорт товаров.

За 2021 год через пункты пропуска ГРТ проследовало более 2 млн транспортных средств. Несмотря на определенные трудности, грузовой поток остался на прежнем уровне.

"В последнем квартале прошлого года из-за закрытия польской стороной в одностороннем порядке пункта пропуска "Кузница Белостокская" возросла нагрузка на другие пункты пропуска. Перераспределение сотрудников с "Брузгов" в другие структурные подразделения позволило оперативно осуществлять таможенный контроль в отношении грузовых транспортных средств. С белорусской стороны в этом плане задержек не было", - подчеркнули в таможне.

В 2021 году продолжилось совершенствование инфраструктуры пунктов пропуска Гродненской региональной таможни. В частности, в пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе установлена автоматизированная система распознавания номеров авто, здесь же введен в эксплуатацию стационарный инспекционно-досмотровый комплекс. На польском направлении в пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" установлено оборудование электронного мониторинга и постановки в очередь грузоперевозчиков.

В пунктах пропуска "Брузги", "Берестовица", "Бенякони" и "Котловка" завершено строительство систем радиационного контроля. Площадки электронной очереди для грузоперевозчиков созданы в пунктах "Каменный Лог", "Котловка". В 2022 году планируется реконструкция пунктов пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе и "Бенякони" на литовском направлении.

Кроме того, гродненские таможенники пресекли 65 преступлений. Из незаконного оборота изъято более 20 кг наркотических средств. Также в прошлом году выявлено 11 тыс. дел об административных правонарушениях, стоимость незаконно перемещаемых товаров составила около Br45 млн.-0-