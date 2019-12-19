Поступления в бюджет Витебской области от бизнеса выросли практически на четверть

19 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Поступления в бюджет Витебской области от субъектов малого и среднего бизнеса выросли практически на четверть, сообщила во время совместного заседания президиума облисполкома и Витебского областного Совета депутатов председатель комитета экономики облисполкома Анжелика Никитина, передает корреспондент БЕЛТА.

В Витебской области работают 31,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. В этом секторе экономики заняты 143,3 тыс. человек, или 30% от общей численности занятых. "В текущем году наблюдается положительная тенденция поступлений от малого и среднего бизнеса в бюджет. За 10 месяцев в бюджет от предпринимательства поступило Br375,6 млн. Поступления увеличились практически на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Этот сектор экономики сегодня работает эффективно", - отметила Анжелика Никитина.

На долю промышленных организаций северного региона приходится 15,4% общереспубликанского объема производства. За 10 месяцев обеспечен рост выпуска транспортных средств и оборудования, фармацевтических продуктов и препаратов, вычислительной, электронной и оптической аппаратуры. В промышленность направлено более Br720 млн инвестиций в основной капитал. Это 41,6% от вложенных средств в экономику области.

В январе-октябре объем валового регионального продукта Витебской области составил Br8154,4 млн.-0-