Посуда из казеина и электричество из дождя: в Могилеве прошел этап "100 идей для Беларуси"

3 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Экологичная посуда из казеина и овсяных хлопьев, электричество из дождя, электронные образовательные ресурсы и проект национального продукта - городской этап республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" прошел в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал первый секретарь городского комитета БРСМ Сергей Чичов.

"Развивать инновационное движение среди молодежи важно и нужно, ведь со временем каждая из предложенных на суд жюри идей может перерасти в полноценный проект, который принесет пользу обществу и улучшит качество жизни людей, - подчеркнул Сергей Чичов. - Конкурс стал хорошей площадкой, где молодежь может не только продемонстрировать результат своей творческой или технической мысли, но и обсудить его с единомышленниками. Участие в городском этапе принимают 28 проектов в 7 номинациях, и каждая из заявленных разработок достойна внимания. Для областного тура, который состоится в декабре, мы отберем самые яркие и интересные идеи: количество победителей городского этапа не лимитировано".

Защита инновационных проектов прошла в Могилевском областном институте развития образования в двух форматах. Участники в номинациях по экологии, энергетике и энергоэффективности, промышленным и строительным технологиям презентовали свои проекты на специализированной выставке в режиме реального времени. Остальные номинации, касающиеся социальных проектов и информационных технологий, были представлены на суд жюри во время zoom-конференции. Такая онлайн-форма работы практиковалась на конкурсе впервые и была связана с мерами противоэпидемической безопасности.

В номинации "Лучшая бизнес-идея" представлена презентация "Национальный проект - национальный продукт "Красна ягода" команды Белорусского-Российского университета. Ребята предлагают наладить производство вкусных сувениров-подарков, которые помогут гостям страны "попробовать" Беларусь на вкус. В качестве национального брендового продукта предлагается использовать сублимированные ягоды и сушеные грибы под маркой "Красна ягода" и слоганом "Вітаем па-беларуску". Такой необычный презент, расфасованный в дизайнерскую упаковку с тематическим оформлением, станет для любого иностранца приятным сюрпризом и вкусным напоминанием о нашей республике.

"В каждой стране можно найти свой неповторимый гастрономический бренд, - отмечает старший преподаватель кафедры "Маркетинг и менеджмент", руководитель проекта Светлана Комарова. - Так, итальянцы славятся своими пастой и пиццей, голландцы сырами. Почему бы и нам не показать, что Беларусь богата лесными дарами, а ее жители - гостеприимные и хлебосольные хозяева".

В числе самых актуальных проектов в номинации "Экология (рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов)" стала разработка представителей Могилевского государственного политехнического колледжа. Учащиеся учреждения образования под руководством преподавателя Владимира Ермилина представили на суд жюри необычный материал Ecopabulum, который может использоваться для изготовления экологически чистой одноразовой посуды.

"Идея создания такого материала появилась прямо на занятиях во время изучения темы современного общества и проблем, с которыми оно сталкивается, - рассказал Владимир Ермилин. - Мне очень близка идея зеленой энергетики, а также интересны темы, направленные на сохранение жизни на нашей планете. Я предложил учащимся в контексте этого подумать, что можно сделать для того, чтобы мир, в котором мы живем, стал лучше. В качестве наглядного примера рассказал об опыте зимней олимпиады в японском Нагано в 1998 году, для гостей и участников которой был изготовлен 1 млн экологически чистых тарелок из жмыха яблок. Детей тема заинтересовала, и мы начали над ней работать: хотелось самим сделать что-то не хуже, чем японский вариант".

Именно так у преподавателя и учащихся родилась идея создания экологичной и безопасной для здоровья людей посуды, в основе связующего материала которой представлен обычный казеин - продукт переработки молока. Причем ребята смогли сделать его в домашних условиях. В качестве наполнителя можно было использовать любой биоматериал, однако самым дешевым и доступным стали овсяные хлопья: их смололи на кофемолке и смешали с казеином. Получившийся состав поместили в пресс-форму в виде тарелки и высушили получившееся изделие с помощью нехитрого приспособления с использованием бытового фена - аналога термокамеры. Именно этот опытный экземпляр был представлен на защите проекта.

"При применении Ecopabulum в изготовлении одноразовой посуды важно учитывать тот факт, что чем масштабнее будет производство, тем дешевле получится конечный продукт, - подчеркнул Владимир Ермилин. - Поэтому при промышленном освоении такая посуда будет вполне доступна и оправдана по цене в реализации интересов страны по снижению экологической нагрузки. Тем более она проста в утилизации. После использования ее можно отправлять на корм животным, применять в качестве удобрения - даже без измельчения запахивать в землю, компостировать и в сочетании с торфом получать биогумус, применять для печного отопления. Однако самое главное, что даже если ее оставить на улице, она переработается естественным путем и не нанесет вред окружающей среде".-0-