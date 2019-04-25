Посвященный чернобыльской трагедии музей появился в минской школе

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 экспонатов, собранных со всей Беларуси, презентовали сегодня на открытии музейной экспозиции "Чернобыль - боль и возрождение" в средней школе №56 Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

В экспозиции нового музея Фрунзенского района столицы представлены индивидуальные средства защиты, приборы для измерения уровня радиации, макеты, примеры спецодежды, награды, фотоматериалы, газеты, посвященные чернобыльской трагедии.

"Инициатором экспозиции выступили городские власти, администрация Фрунзенского района, а также общественное объединение "Ветераны Чернобыля". Музей открыли на базе нашей школы, поскольку она является социокультурным центром Каменной Горки, - рассказала директор школы №56 Анжелика Захаревская. - Собирали экспонаты по крупицам: они прибыли к нам со всех уголков Беларуси. Задолго до этого размещали рекламу и информацию о поиске экспонатов на различных сайтах, поэтому откликнулись многие".

Жители Минска и сейчас продолжают присоединяться к инициативе и готовы презентовать школе новые экспонаты, поэтому весьма вероятно, что в будущем коллекция значительно расширится.

Председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк отметил, что в Беларуси проделана большая работа по восстановлению загрязненных земель, а также проведены многие мероприятия по охране природы. "Нашему молодому государству в начале 1990-х годов пришлось тратить две четверти бюджета на восстановление пострадавших земель. Сейчас мы можем гордиться, что в республике на законодательном уровне обеспечена социальная защита, медицинская реабилитация граждан, пострадавших от той аварии, и радиационный контроль. А открытие музейной экспозиции - яркое проявление нашей памяти", - сказал Василий Панасюк.-0-