Посвященный единству и патриотизму педагогический марафон стартовал в Минской области

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях образования столичного региона сегодня стартует XI педагогический марафон "Единство, гражданственность, патриотизм - ключевой ресурс развития образования Минщины", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Традиционный педагогический марафон в этот раз ориентирован на рассмотрение вопросов социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях образования. В частности, в течение тематической недели в школах обсудят, как формировать у учеников любовь к малой родине, осознание своей принадлежности к белорусскому народу и заботливое отношение к его духовному, материальному и природному наследию. Речь пойдет и о развитии национального самосознания, ответственности, готовности действовать во благо своего Отечества, а также умений анализировать информацию о социальных явлениях и процессах, вести дискуссию о проблемах современного общества.

Одним из мероприятий марафона станет диалоговая площадка "Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма" в храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске. Ее участники рассмотрят духовно-нравственные ценности современной молодежи, воспитательный потенциал туристско-экскурсионной и краеведческой деятельности, обменяются мнениями о преподавании факультатива "Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма".-0-