Потенциал местных Советов депутатов необходимо использовать более эффективно - Мясникович

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потенциал местных Советов депутатов необходимо использовать более эффективно. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с представителями органов местного управления и самоуправления Могилевской области, которая прошла во время его рабочей поездки в Белыничский район, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время встречи с представителями депутатского корпуса в агрогородке Вишов

Михаил Мясникович посетил Мощаницкий сельский Совет депутатов, агрогородок Вишов, где были рассмотрены итоги работы Советов депутатов базового уровня Могилевской области по решению вопросов устойчивого развития территорий и повышения качества жизни населения.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время посещения СПК "Колхоз "Родина"

"В Совете Республики мы постоянно обсуждаем вопросы местного управления и самоуправления и полагаем, что потенциал, которым располагают сельские, районные, городские Советы депутатов, недостаточно востребован и может использоваться более эффективно", - отметил председатель Совета Республики. Многие из депутатов - очень активные, небезразличные к проблемам населения люди. "Хотелось бы, чтобы их стремление быть полезными реализовывалось, - сказал он. - Нужно учитывать и то, что потенциал сельсоветов, тех хозяйств и организаций, которые находятся на их территории, - это все формирует ВВП, который к концу 2025 года должен вырасти в 1,8 раза. А это жизненный уровень людей".

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович и председатель Могилевского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик

Председатель Мощаницкого сельского Совета депутатов Инна Напреенко рассказала, как на месте выстроено взаимодействие между органами самоуправления, депутатским корпусом и органами власти. Мощанский сельсовет состоит из двух объединенных советов, административным центром является агрогородок Мощаницы. На территории сельсовета находятся 40 населенных пунктов, живут 1 855 человек. Инна Напреенко обратила внимание на формы работы депутатов и старост деревень с населением: на регулярной основе проводятся сельские сходы, дни информирования, личные приемы, дни деревни, оказывается помощь пожилым людям, изучаются вопросы, которые волнуют население, что позволяет своевременно решать многие проблемы.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время общения с жителями агрогородка Вишов

Михаил Мясникович обратил внимание на важную роль в этом старост деревень. "Это действительно люди, которые по зову сердца на общественных началах занимаются такой важной работой, идут в неблагополучные семьи, помогают пожилым людям, детям. Они пользуются авторитетом. Старосты, депутаты сельсоветов - это важная категория, которая работает на обеспечение должного уровня жизни нашего населения", - добавил он.-0-

Фото Олега Фойницкого