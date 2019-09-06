Потенциал сельского бизнеса обсудят на фестивале в Колодищах

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль сельского бизнеса в Беларуси "Тутэйшая гаспадарка" пройдет 7 сентября на площадке бизнес-инкубатора ЗАО "МАП ЗАО" в агрогородке Колодищи Минского района, сообщили БЕЛТА организаторы.

Возможностям трудовой занятости на селе и повышению потенциала предпринимательства в сфере органического сельского хозяйства сегодня в Беларуси уделяется все больше внимания, реализуются различные проекты, в том числе с международной технической помощью. Фестиваль "Тутэйшая гаспадарка" призван содействовать развитию малого и среднего бизнеса в сфере зеленого сельского хозяйства. Для этого необходимо обсуждать механизмы поддержки предпринимательства, повышать осведомленность общества о возможностях занятости в этой сфере и популяризировать органическую продукцию фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств в Беларуси.

На мероприятие приглашены представители Министерства экономики, Минского и Гродненского областных и районных исполкомов, местных органов власти и управления, некоммерческих организаций, общественности, учреждений образования и бизнеса из регионов страны.

Центральным событием станет семинар-дискуссия "Развитие возможностей для трудовой занятости в сельской местности, совершенствование предпринимательского потенциала фермерских хозяйств и укрепление сотрудничества в области органического сельхозпроизводства в трансграничном регионе Латвия-Литва-Беларусь".

На площадках форума также будет организована торговля фермерской продукцией, фуд-корты и фотозона, конкурсы, интерактивные игры с призами и подарками, музыкально-развлекательная программа.

Фестиваль является частью проекта №ENI-LLB-1-117 "Зеленое сельское хозяйство без границ" Программы трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь Европейского инструмента соседства на 2014-2020 годы, которая финансируется Европейским союзом.

Организаторы - Местный фонд устойчивого развития "Инновации для регионов" и инкубатор малого предпринимательства ЗАО "МАП ЗАО".-0-