Потерявшей лапу кошке впервые поставили протез белорусского производства

30 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Уникальную операцию провели ветеринары в Гродно. Потерявшей лапу кошке впервые вживили бионический протез белорусского производства, передает корреспондент БЕЛТА.

В одной из городских клиник ветеринар из Лиды Павел Жульпа прооперировал кошку из Барановичей, привезенную волонтерами. Животное ранее лишилось задней лапы. Теперь у кошки снова появится возможность полноценно передвигаться.

Опыт протезирования у ветеринаров из Лиды уже был, но раньше для этого использовали российские изделия. В этот раз титановые протезы на 3D-принтере отпечатала одна из минских компаний. "Это очень сложный, кропотливый процесс. Ранее заказывали протезы в Новосибирске. Приходилось ждать их по 3-4 месяца. Сейчас же можем ускорить эту процедуру, да и проще, когда есть возможность контролировать изготовление", - рассказал Павел Жульпа.

Протезы покрыты специальным составом, чтобы лучше приживались к костям кошки.

После операции пациентка чувствует себя хорошо. Главный показатель, с улыбкой отмечает ветеринар, хороший аппетит. Обычно особенной физической реабилитации не требуется, кошке надо просто привыкнуть, что у нее снова есть лапка.

Участвовали в уникальной операции студенты и преподаватели Гродненского государственного аграрного университета. В перспективе в университете планируется организовать современную ветклинику, где будут проводить и такие операции с применением высоких технологий. Планируется вести профориентацию: ближе знакомить школьников с профессией ветеринара.

На ближайшее время запланированы еще несколько операций по протезированию конечностей у животных. В листе ожидания кот и попавший под поезд пес.-0-

Хирург-ортопед Андрей Елисеев и главный врач лидской ветклиники Павел Жульпа

Фото Леонида Щеглова