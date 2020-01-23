Поток автобусов через пункты пропуска Гродненской таможни в 2019 году возрос на 7%

23 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники в 2019 году оформили 93 тыс. автобусов. Их количество возросло более чем на 7% по сравнению с 2018 годом, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Фото Гродненской региональной таможни

Наиболее популярными направлениями стали пункты пропуска "Брузги" и "Каменный Лог", на которые пришлось около 70% от всего автобусного потока, следующего в зоне ответственности таможни. В "Брузгах" на белорусско-польской границе было оформлено около 35 тыс. автобусов - на 6% больше. На 8,5% увеличилось и количество автобусов, пересекавших белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Каменный Лог". Всего здесь оформлено более 30 тыс. такого транспорта.

Наибольший рост потока отмечается в пункте пропуска "Привалка" на границе с Литвой. Здесь в 2019 году было оформлено 10 тыс. автобусов, что на 23% больше, чем годом ранее.

"Бесспорно, такому увеличению автобусного потока способствуют создаваемые комфортные условия для пересекающих таможенную границу ЕАЭС, в том числе оптимизация таможенных процедур и модернизация пунктов пропуска. Значимым фактором растущей туристической привлекательности Гродненского региона является безвизовый режим", - отметили в таможне. Для безвизовых туристов в Гродненской области доступны пункты пропуска "Брузги", "Берестовица", "Бенякони", "Привалка", "Лесная", "Гродно-Центральный" и "Аэропорт".-0-