Поток безвизовых туристов в Брестской области в январе-апреле вырос в 2,5 раза

3 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Туристско-рекреационную зону "Брест" в январе-апреле текущего года посетило в 2,5 раза больше безвизовых туристов по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором туризма управления спорта и туризма облисполкома Денис Никитюк.

Воспользовавшись безвизовым режимом, регион с начала года посетили примерно 7,5 тыс. гостей из 42 стран мира. Для сравнения, за четыре месяца 2018-го в Бресте и окрестностях побывали около 3 тыс. иностранцев. Наибольшим спросом безвиз пользуется среди граждан Польши: восемь из десяти туристов приезжают именно из этой страны. Интерес к туристско-рекреационной зоне "Брест" проявляют и представители Литвы, Германии, Хорватии, Латвии, Чехии, Швеции, Македонии, Великобритании, Италии.

"Конечно, больше всего иностранцев привлекают туристические бренды - Брест и Беловежская пуща, но в районах также стараются разнообразить маршруты. Особый интерес у зарубежных гостей вызывают наши традиции и обряды, с которыми знакомят в агроусадьбах, экскурсионные программы. Во время шопинга у туристов повышенным спросом пользуются льняные изделия, косметика, глазированные сырки, черный хлеб, березовый сок, квас, алкоголь", - рассказал Денис Никитюк.

В Брестской области также делают ставку на развитие событийного туризма, в том числе организации международных развлекательных, культурных, спортивных мероприятий. "Сейчас в регионе большое внимание уделяется велосипедному движению. Например, до середины июня у нас пройдет минимум три велофестиваля. Присоединиться к ним изъявляют желание и жители других стран, в первую очередь польского приграничья. Это хорошая возможность активного семейного отдыха", - добавил собеседник.

Безвизовый режим в области действует с 1 января 2018 года на территории Бреста, Брестского, Жабинковского, Каменецкого и Пружанского районов. За это время регион без виз посетили почти 26 тыс. туристов более чем из 70 стран.-0-