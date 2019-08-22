Поток безвизовых туристов в Брестскую область вырос почти вдвое

22 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Поток безвизовых туристов в Брестскую область за год вырос почти вдвое. Об этом председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис сообщил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"За весь срок действия безвиза в области побывали 38 тыс. зарубежных гостей, доход от посещения которых составил $2 млн. В этом году мы видим увеличение потока почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го", - сказал Анатолий Лис. Новый импульс въездному туризму призван дать указ №300, объединивший безвизовые зоны Брестской и Гродненской областей в одну.

Увеличение туристического потока губернатор связывает с 1000-летием Бреста. По его мнению, иностранцев в первую очередь привлекает событийный туризм - народные праздники, спортивные соревнования, фестивали. Также многие природные объекты региона считаются эксклюзивными в Европе, где популярен экологический и другие активные виды туризма. Помимо Беловежской пущи и Припятского Полесья, в области более 50 заказников, создаются туристические стоянки, в том числе для караванеров, обустроено около 60 экологических веломаршрутов. В агротуризме развивается новая, кластерная форма, которая объединила агроусадьбы и субъекты туриндустрии шести районов в единый туристический продукт.

"При этом мы отмечаем тенденцию, что только 33% от потока иностранных туристов воспользовались услугами брестских туроператоров. Это говорит о том, что необходимо создавать новую эффективную систему информационных туристических центров, открывать представительства турагентств за рубежом и, соответственно, зарубежных - у нас", - выразил мнение Анатолий Лис.

Он отметил, что туристическая инфраструктура области позволяет с комфортом встречать и размещать гостей. В среднем за год регион посещают более 800 тыс. туристов, из которых 280 тыс. - иностранцы. На экспорте туруслуг в прошлом году регион заработал $14,9 млн.-0-