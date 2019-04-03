Поток безвизовых туристов в Гродно с начала года возрос более чем в 2 раза

3 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Темп роста количества безвизовых туристов в Гродно и окрестности с начала текущего года превысил 230%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Гродно и Гродненский район без визы в январе-марте посетили свыше 22 тыс. иностранцев, за аналогичный период 2018-го в регионе побывало около 9,6 тыс. таких туристов.

"Почти 40% из иностранных гостей задерживаются в регионе на 2 и более дней. Едут безвизовые туристы как в составе групп, так и в индивидуальном порядке", - рассказали в управлении спорта и туризма. С начала года в Гродно без визы побывали граждане более чем 30 стран. Большинство из них представители стран-соседок: Литвы, Польши, Латвии.

Активно развиваются в регионе все виды туризма. Иностранцы едут не только познакомиться с достопримечательностями и особенностями региона, но и отдохнуть, подлечиться. С начала года более 300 иностранцев оздоровились в санаториях, расположенных в безвизовой зоне.

Как ожидается, в Гродненском регионе поток туристов еще возрастет. Немало ожиданий связано и с открытием активного сезона на Августовском канале. Здесь на границе с Польшей с 27 апреля заработает сезонный речной пункт пропуска "Лесная-Рудавка". В прошлом году границу в этом пункте пропуска пересекли около 3 тыс. человек.

С 1 января 2018 года согласно указу №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь Гродненский район. Помимо автомобильных пунктов пропуска доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт. За весь 2018 год в Гродно приняли свыше 92 тыс. приехавших без визы иностранцев.

Кстати, прорабатывается вопрос по расширению безвизовой зоны. Такой шаг, если он будет реализован, позволит региону представить новые туристические продукты, расширить спектр предоставляемых услуг, предложить гостям новые направления в различных видах туризма - медицинском, историческом, культурном и даже производственном. Также обсуждается тема объединения Гродненской и Брестской безвизовых зон.-0-