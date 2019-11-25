Поток грузовиков в пунктах пропуска Гродненской региональной таможни за выходные возрос на 9%

25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пунктах пропуска Гродненской региональной таможни поток грузовиков за выходные увеличился на 9% , сообщили БЕЛТА в таможне.

Границу в пунктах пропуска таможни с 22 по 24 ноября пересекли 11 тыс. грузовых автомобилей, что на 9% больше чем за выходные неделей ранее. Наибольшее количество грузовиков (около 70%) проследовали через пункты пропуска "Брузги" и "Берестовица" на белорусско-польской границе, а также "Каменный Лог" на литовском направлении.

В Гродненской региональной таможне отметили, что традиционно к концу года транспортный поток возрастает. "Связано это с намерениями участников внешнеэкономической деятельности выполнить свои договорные обязанности, запланированные на текущий год", - подчеркнули в таможне.-0-