Поток грузового транспорта в пунктах пропуска Гродненской области в I квартале возрос на 8%

9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Поток грузового транспорта в пунктах пропуска Гродненской региональной таможни в I квартале 2020 года возрос на 8%, сообщили БЕЛТА в таможне.

Всего с начала года таможенники оформили 300 тыс. грузовоых транспортных средств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 8%.

"Транспортные потоки распределились следующим образом. 44% большегрузов в регионе деятельности таможни проследовало через два пункта пропуска на польском направлении - "Брузги" и "Берестовица". Соответственно 56% перевозчиков выбрали литовское направление. Самым востребованным на нем стал пункт пропуска "Каменный Лог". Здесь прошла половина всего транспорта, следующего через белорусско-литовскую границу", - рассказали в Гродненской региональной таможне.

В регионе отмечается рост количества грузов, перевезенных автомобильным транспортом. За I квартал 2020 года через таможенную границу перемещено более 4 млн т товаров. Это на 6% больше, чем за первые три месяца прошлого года.-0-