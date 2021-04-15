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15 апреля 2021, 10:38

Поток грузового транспорта в пункте пропуска "Брузги" увеличился на 9%

Фото из архива
Фото из архива

15 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Поток грузового транспорта в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе в первом квартале 2021 года увеличился на 9%. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Пункт пропуска "Брузги" стал самым популярным у водителей и перевозчиков в зоне действия Гродненской региональной таможни. Здесь границу пересекает 30% всего транспортного потока. В первом квартале 2021 года таможенники в "Брузгах" оформили более 100 тыс. транспортных средств.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в пункте пропуска отмечается рост потока грузового транспорта. Количество оформленных грузовиков возросло на 9%", - отметили в Гродненской региональной таможне.

Вторым и третьим по популярности у перевозчиков в регионе деятельности таможни являются пункты пропуска "Каменный Лог" на литовском направлении и "Берестовица" на белорусско-польской границе. Здесь с начала года от общего количества оформлено 23% и 17% транспортных средств соответственно.-0-

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