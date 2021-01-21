Поток грузового транспорта в зоне Гродненской таможни в 2020 году вырос на 2,5%

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21 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пунктах пропуска Гродненской региональной таможни в 2020 году на 2,5% увеличился поток грузовиков, сообщили БЕЛТА в таможне.
По итогам 2020 года через автодорожные пункты пропуска Гродненской региональной таможни проследовало около 2 млн транспортных средств. Большинство из них - 1,2 млн - грузовые автомобили.
"Поток грузовиков по сравнению с 2019 годом увеличился на 30 тыс. машин. Росту объема грузопотоков способствует удобное географическое положение страны, а также планомерная работа по совершенствованию инфраструктуры пунктов пропуска, созданию комфортных и безопасных условий для пересечения границ", - отметили в Гродненской региональной таможне.
По количеству транспортных средств, следующих транзитом на территорию Евразийского экономического союза, в тройку лидеров вошли российские, белорусские и польские перевозчики (38,8%, 26%, 15,6% соответственно), четвертое место у Литвы (10%), пятое разделили представили Украины и Казахстана.-0-