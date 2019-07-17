Поток легкового транспорта в пунктах пропуска Гродненской таможни в первом полугодии вырос на 8%

17 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Поток легкового транспорта в пунктах пропуска Гродненской региональной таможни в первом полугодии возрос на 8%, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

За 6 месяцев текущего года границу в пунктах пропуска региональной таможни пересекли свыше 1,5 млн легковых автомобилей, что на 8% больше аналогичного периода 2018 года.

"Самым загруженным, несмотря на масштабные работы по реконструкции, оказался пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. Здесь проехало свыше 420 тыс. легковушек, что составляет почти 30% от общего количества", - рассказали в Гродненской региональной таможне.

Существеннее всего возрос поток на литовском направлении. В пунктах пропуска "Лоша" и "Привалка" на белорусско-литовской границе количество легкового транспорта по сравнению с прошлым годом увеличилось на 30%, в пунктах пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони" - на 23% и 17% соответственно.-0-