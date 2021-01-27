"Поток пациентов значительно снизился" - врач-инфекционист минской поликлиники

Некоторые врачи с осторожным оптимизмом говорят о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией. Корреспондент БЕЛТА спросила у врача-инфекциониста 11-й городской поликлиники Минска Андрея Макаревича, ощутил ли он эту тенденцию. Врач, который работает с ковид-пациентами с весны 2020 года, также рассказал, когда у болеющего человека появляются иммуноглобулины и сколько сохраняется иммунитет.

"Инфекционных" пациентов в разы меньше

Врач отмечает, что в последние недели на прием в инфекционный кабинет приходит действительно гораздо меньше пациентов. "Если раньше через наш кабинет за сутки проходили человек 300, то сейчас и 50 может не набраться. По моим ощущениям, поток пациентов значительно снизился, - отметил он. - Возможно, это объясняется каникулами в школе, прошедшими праздниками или нерабочими днями на заводах. В некоторой степени могли сыграть свою роль и масочный режим, и соблюдение социального дистанцирования. Или заболеваемость в принципе уже идет на спад".

В 11-й поликлинике часть этажа, где размещается инфекционный кабинет, отведена исключительно для температурящих пациентов. Работают несколько докторов. "Прием веду не только я как инфекционист. Также привлекаются и смежные специалисты. Например, помогает врач-физиотерапевт, который прошел подготовку по общеврачебной практике, в некоторые дни, когда особо сложная ситуация, - врач-оториноларинголог. Справляемся, очередей нет", - отметил Андрей Макаревич.

Чувство дыма или рези в носу как признак COVID-19

Несмотря на опыт работы с ковид-пациентами, однозначно отличить коронавирусную инфекцию от других респираторных заболеваний без лабораторных исследований не всегда возможно: симптомы во многом схожи. Однако некоторые явные признаки у COVID-19 все же есть. Как правило, у пациента 4-5 дней повышенная температура, озноб, он теряет вкус и обоняние. Это наиболее частая симптоматика, при которой ковид подтверждается.

"Часто пациенты жалуются не просто на нарушение обоняния, а на чувство какого-то дыма или рези в носу. Это может наталкивать на подозрение на COVID-19. Если сомневаемся в том, что у пациента действительно нарушено обоняние, даем понюхать нашатырный спирт. Если человек не воспринимает этот запах, с большой долей вероятности у него COVID-19", - сказал Андрей Макаревич.

Еще один характерный симптом - тяжесть в области спины. Причем если раньше пациент при ОРВИ или гриппе в качестве симптома называл тяжесть в пояснице, то при ковид-инфекции - в области плеч, лопаток, - пояснил врач. - При таких симптомах, клинических картинах мы можем подозревать коронавирус. Если к тому же в ходе сбора эпиданамнеза выясняется, что заболел кто-то из родственников, с которым у человека был контакт, сомнений практически не остается". Для подтверждения заболевания пациентов отправляют на ПЦР-тест.

С легкой симптоматикой - 14 из 15

В инфекционный кабинет поликлиники чаще обращаются ковид-пациенты с легкой симптоматикой. Если условно взять 15 человек, то лишь один из них будет иметь более серьезные симптомы. У него, вероятно, разовьется респираторный дистресс-синдром или другое осложнение либо заболевание будет протекать с сильной воспалительной реакцией, когда за 14 дней не станет легче. Чаще всего это пожилые пациенты, люди с лишним весом, сахарным диабетом или коморбидной патологией.

Такое соотношение может объясняться тем, что более тяжелые пациенты сразу вызывают скорую помощь и попадают в приемный покой стационара, подчеркнул Андрей Макаревич. "Есть и другой момент - многие пациенты вызывают врача на дом, а в поликлинику приходят те, у кого болезнь протекает в более легкой форме или кого родственники привезли на машине", - отметил он.

По словам инфекциониста, с любой формой заболевания, даже легкой, человеку нужно 10-14 дней, чтобы почувствовать себя более-менее здоровым. Однако слабость или температура около 37 градусов могут сохраняться еще некоторое время.

Тест на иммуноглобулины - через три недели

Иммуноглобулины класса М могут присутствовать и после выздоровления пациента. "Иногда на прием приходят пациенты, у которых лабораторный тест, выполненный спустя месяц с момента начала болезни, показал положительные иммуноглобулины класса M и G. Сам пациент или его работодатель считают: раз есть иммуноглобулины M, скорее всего, он еще заразен, поэтому должен сидеть на самоизоляции. Но ковид тем и интересен, что иммуноглобулины класса М могут присутствовать и через месяц, и два, возможно, и больше - точно этого мы не знаем, - пояснил врач. - Если человек переболел, провел в самоизоляции 14 дней, но ПЦР-тест оказался положительным, переживать по этому поводу особо не стоит".

Андрей Макаревич обратил внимание, что анализ на иммуноглобулины М нужно сдавать в определенный срок. "Они появляются не в первый день заболевания. По моим наблюдениям, это происходит где-то на 20-й день после контакта с вирусом. А ведь многие думают: раз сделал тест на антитела и он отрицательный, значит, здоров. Поэтому если и делать тест, то лишь через три недели после заболевания. Должно пройти время, чтобы выработались антитела. Делать его в первые 10 дней смысла нет", - констатировал врач.

Антибиотики нужны лишь 5% пациентов

По-прежнему есть стереотипы и по поводу лечения. Например, некоторые считают: раз повысилась температура, нужно пить антибиотики. Однако при ковидной инфекции они не показаны. "Классическая пневмония развивается примерно у 5% пациентов, и только этим 5% нужен антибиотик. Остальная масса пациентов принимает антибактериальную терапию совершено зря", - обратил внимание Андрей Макаревич. В стационарах и платных лабораториях делают тест на прокальцитонин. Чем выше этот показатель, тем вероятнее, что развивается бактериальный процесс, когда антибиотик нужен.

Вместе с тем врач заметил, что чаще всего инфекционные процессы, которые сопровождаются температурой, кашлем, ознобом, лихорадкой, вызываются вирусами. А лечить антибиотиками вирусные заболевания, в том числе грипп, бесполезно. "Никогда не разделял эту позицию. В этом случае не нужны они, разумеется", - добавил врач. Антибактериальная терапия должна назначаться строго по показаниям. О присоединении бактериальной инфекции могут свидетельствовать определенные признаки, например, выделение мокроты гнойного характера.

Особо мнительным пациентам с легкой формой заболевания, которая не требует особого лечения, на амбулаторном этапе иногда можно назначить "Азитромицин" в половинной дозе. Этому есть объяснение. Так, доказано, что препарат обладает некоторыми иммуномодулирующими свойствами, то есть немного повышает иммунитет.

Не следует на амбулаторном этапе пробовать лечить COVID-19 гормонами. "Ослабляется иммунитет, и, если присоединяется бактериальная флора, развивается пневмония, могут быть отдаленные последствия", - отметил врач. В стационарных условиях в некоторых случаях гормоны нужны. "У некоторых ковид-пациентов развивается не просто воспаление, а сильная воспалительная реакция, которую подавить можно только гормонами. Если у человека явная клиническая картина: температура 38 градусов и выше сохраняется после 10-го дня болезни, нарастает слабость, низкое давление, повышена частота дыхания, разумеется, он должен быть госпитализирован. На 8-10-й день все-таки должно становиться лучше", - добавил Андрей Макаревич.

Иммунитет сохраняется примерно три месяца

Что касается стойкости иммунитета и возможности повторного заражения COVID-19, то врач заметил, что из-за небольшой выборки сложно говорить однозначно. "Но если и подтверждались повторные случаи, то месяца через три после первичного заражения. Например, человек переболел ковидом в апреле-мае, а повторно пришел в декабре-январе. Такие пациенты были, - сказал Андрей Макаревич. - Некоторые обращались и через месяц после перенесенного ковида. В этом случае ПЦР-тесты не подтверждали повторное заболевание. На мой взгляд, все-таки антитела позволяют избежать повторного заражения спустя такое короткое время. По нашему небольшому опыту, иммунитет работает примерно три месяца".

Не секрет, что после ковида могут быть отдаленные последствия - от чувства усталости и нарушения сна до проблем с почками. По словам врача, на практике отследить это не всегда получается, потому что к врачу-инфекционисту приходят только на первичный прием, а в дальнейшем пациентов наблюдают контактные бригады поликлиники. Если же пациент затем обращается к терапевту с какой-либо проблемой, назначается симптоматическое лечение. "Волшебной таблетки против всех симптомов не придумали. Если патология со стороны сердечно-сосудистой системы, назначают препарат, улучшающий питание сердечной мышцы, если это какая-то неврологическая симптоматика или проблемы психологического плана - анксиолитики или антиоксиданты, чтобы человек мог поспать некоторое время. Ничего нового не придумали. Назначается стандартная терапия по конкретному разделу", - отметил Андрей Макаревич.

Проведение КТ необходимо 5-10% пациентов

Врач уверен, что компьютерную томографию на амбулаторном этапе не стоит назначать всем пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию. "Во-первых, это большая доза рентгеновского излучения, во-вторых, пневмонит (не пневмония) характерен для 80% пациентов с COVID-19. Зачем человека лишний раз облучать, еще больше ухудшать его иммунный ответ, если лечение по большому счету будет приблизительно одинаковым?" - задался вопросом инфекционист.

В небольшом проценте случаев выполнять КТ все-таки нужно. Врач пояснил, что иногда рентгенологи по объективным причинам не могут дать однозначного заключения, поскольку КТ-картина характерна как для пневмонии, так и для COVID-19. Инфекционист, видя такое заключение, не может знать, назначать пациенту антибиотик или нет. Если COVID-19 - антибактериальная терапия не нужна, если пневмония - следует назначить. Андрей Макаревич считает, что лишь в таких редких случаях компьютерная томография для подтверждения диагноза необходима. Среди всех пациентов, которые приходят на прием, она нужна всего лишь 5-10%.

Врач заметил, что КТ-картина по типу матового стекла характерна не только для COVID-19, но и для любых других респираторных процессов. Она может быть у пациентов с ожирением, после приема некоторых лекарственных препаратов. "Поэтому не всегда стоит пугаться результатов КТ - не всегда это COVID-19", - добавил он.

К слову, сейчас делают УЗИ легких. Эта процедура, во-первых, безопасна, во-вторых, не менее информативна, чем КТ. Если данное направление будет развиваться, это будет хорошим вариантом для диагностики, уверен врач.

Традиционно в феврале-марте приходит грипп. Наплыва пациентов с гриппом в поликлинике пока нет. "На сегодня, чтобы кто-то приходил с высокой температурой под 39-40 градусов, сильной ломотой в теле и другими симптомами, похожими на грипп, не наблюдаю. Если у пациента высокая температура, мы подозреваем COVID-19, и, как правило, он подтверждается", - заключил Андрей Макаревич.

БЕЛТА.-0-