Поврежденные кровли, фасады и разбитые окна: почти 130 домов пострадали в Могилеве из-за непогоды 14 января

18 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Почти 130 многоквартирных домов пострадали в Могилеве из-за сильного ветра в прошлую пятницу. В городе продолжаются работы по устранению повреждений, сообщили во время оперативного совещания в Могилевском горисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

В Ленинском районе из-за стихии пострадали 62 дома, в Октябрьском - 66. Основные повреждения - кровли, фасады, разбитые окна в местах общего пользования. Пострадали также крыши нескольких школ.

Сегодня заканчивают ремонт кровли средней школы №16. "Что касается средней школы №1, необходимые материалы есть, осталось дождаться удовлетворительных погодных условий, чтобы можно было приступить к работам, - подчеркнула начальник управления по образованию Могилевского горисполкома Ирина Рыбакова. - Необходим ремонт крыши средней школы №2".

Во время сильного ветра серьезно пострадал костел святого Станислава в областном центре. "Весь материал уже есть, сегодня приступят к оборудованию временного укрытия той части крыши, которую сорвало ветром. Еще сделаем расчет по конструкциям: полностью нужно восстанавливать кирпичную кладку, стропильную систему. Для этих работ необходима сухая древесина, - отметил директор КУП "ЖРЭУ Ленинского района Могилева" Виктор Белясов. - Будем разрабатывать проектное решение. Приблизительная стоимость работ - Br12 тыс.".

Кроме этого, в Могилеве из-за стихии были повалены более 100 деревьев. Продолжают поступать заявки от жителей частного сектора в черте города. Пострадали также Любужский и Печерский лесопарк. В Печерском лесопарке несколько деревьев упали на тропу здоровья, они повредили освещение как на самой тропе, так и у озера. Ответственным структурам было дано поручение в самые короткие сроки привести в порядок эти объекты.

"Необходимо обратить внимание на жителей частного сектора. По большей части они должны сами разбираться с последствиями стихии: своими силами, привлекать страховые компании. Но если в каком-то доме мы видим людей, которые нуждаются сегодня в нашей помощи, - необходимо ее оказать", - подчеркнул председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев.-0-

Фото Олега Фойницкого