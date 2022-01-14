Поврежденные крыши, поваленные деревья: в Гомельской области ликвидируют последствия стихии

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области ликвидируют последствия разгула стихии, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Ксения Шингирей.

По оперативным данным на 19.00, из-за прохождения по Гомельской области сильного ветра с порывами до 24 м/с остаются обесточенными 104 населенных пункта. "Среди них - больница в Калинковичском районе, 8 дошкольных учреждений, 9 школ, 21 МТФ, две котельные и один водозабор в 14 районах области: Брагинском, Буда-Кошелевском, Ветковском, Гомельском, Ельском, Жлобинском, Лоевском, Мозырском, Октябрьском, Калинковичском, Светлогорском, Петриковском, Рогачевском и Хойникском", - рассказали в управлении МЧС.

Повреждены кровли трех жилых домов, двух хозяйственных построек, одного производственного здания и 28 сельскохозяйственных зданий. Зафиксировано 10 случаев падения деревьев в Гомеле, Буда-Кошелевском, Ветковском, Гомельском и Хойникском районах. А в Гомеле оторванные элементы крыш и поваленные деревья повредили четыре автомобиля.

Как уточнили в областном управлении МЧС, пострадавших нет. Работниками МЧС и другими организациями проводятся работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Ведутся восстановительные работы. Данные будут дополняться.

В Гомельском областном управлении МЧС напомнили, что сильный ветер сохранится, и просят жителей региона быть внимательными и осторожными. "Если наблюдаете сильные порывы ветра, по возможности, стоит воздержаться от выхода на улицу", - порекомендовали спасатели.-0-