Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Минска требует детальной проработки - Сивак

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте Минска требует более детальной проработки. Такое мнение высказал сегодня председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.
"Этот вопрос необходимо детально проработать. И только тогда принимать окончательное решение", - сказал Анатолий Сивак.
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