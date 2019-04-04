Повышенные налоги на неиспользуемые объекты недвижимости отменены в Минске

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске к неиспользуемым или неэффективно используемым объектам больше не применяются повышенные в десятикратном размере коэффициенты к ставкам налогов на землю и недвижимость. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель комитета государственного имущества Мингорисполкома Галина Степуренко, комментируя опубликованное на Национальном правовом интернет-портале решение Минского городского Совета депутатов от 20 марта 2019 года №121.

Перечень таких объектов формировался в столице с 2014 года. С 2016 года повышенным налогом облагались не только неиспользуемые (неэффективно используемые) капитальные строения, но и земельные участки, на которых они расположены. Сначала список составлялся раз в год, затем обновлялся ежеквартально, в том числе дополнялся. В конце 2015 года Минский городской Совет депутатов на основании предоставленного ему Налоговым кодексом права увеличил в 10 раз ставки налога по отношению к таким объектам.

"Решение №121 признает утратившими силу предыдущие документы. Повышенные коэффициенты к ставкам налогов больше в столице применяться не будут. Изменения в законодательство внесены в соответствии с вступлением в силу обновленного Налогового кодекса и направлены на создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего бизнеса", - пояснила Галина Степуренко.

По ее словам, в 2014 году, когда впервые стал применяться новый механизм, в списке было 12 объектов. Через год их число возросло до 25, в 2016 году - до 66. По данным на конец 2018 года, повышенные налоги платили собственники 53 строений.

"Результативность работы составляла от 40 до 50% - именно такое количество строений после применения нового механизма вовлекалось в оборот. За весь период действия нормы в бюджет города перечислено около Br2,5 млн, в том числе почти Br1,3 млн налога на недвижимость", - отметила Галина Степуренко.

Решение Минского городского Совета депутатов от 20 марта 2019 года №121 вступает в силу с момента официального опубликования.-0-