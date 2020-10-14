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14 октября 2020, 17:19

Поздравления, конкурсы, подарки - Неделю матери проводит в Гомельском регионе БОКК

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14 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Неделю матери проводит по 18 октября в Гомельском регионе областная организация Белорусского общества Красного Креста, сообщила корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики, председатель региональной организации БОКК Алла Смоляк.

Районные организации БОКК подготовили около 100 мероприятий, во время которых поздравляют, чествуют, благодарят матерей.

"Особое внимание в этом году мы уделяем матерям детей-инвалидов. Например, в Речице для женщин, которые воспитывают деток с особенностями развития, организуют сладкий стол, вручают сувениры и подарки", - рассказала Алла Смоляк.

Слова поздравлений и поддержки звучат и в адрес матерей, которые остались одиноки в силу жизненных обстоятельств. Так, в Калинковичском районе на встрече с такими женщинами волонтеры и сотрудники МЧС провели викторины, конкурсы, а также беседы о безопасности.

Не останутся без внимания и матери - участницы Великой Отечественной войны, матери, потерявшие детей воинов-интернационалистов, матери, чьи дети в настоящее время находятся далеко от малой родины. В районных организациях чествуют будущих мам и женщин, которые не единожды познали счастье рождения ребенка.

Посещают представители БОКК матерей на дому. Например, сегодня Алла Смоляк поздравила многодетную Ирину Ковалеву из Гомеля, маму четырех девочек. Сенатор вручила подарки, пожелала успехов маме, благополучия семье.

Теплые слова адресуют также мамам-активисткам первичных организаций БОКК. "Это настоящие героини. Они успевают справляться с домашними хлопотами, успешно трудиться на работе. И у них всегда есть время, а их горячее сердце открыто для добрых дел и помощи тем, кто в ней нуждается, - заключила Алла Смоляк.-0-

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