Пожарное депо откроют в Березино в 2022 году

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарное депо районного отдела по чрезвычайным ситуациям введут в эксплуатацию в Березино в июле 2022 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор ГП "УКС Березинского района" Ирина Сасковец.

"На данный момент пожарная часть в Березино размещается в здании 1957 года постройки, которое не отвечает требованиям и нормативам. Депо начали возводить, чтобы обеспечить персонал современными и комфортными условиями, а также для хранения автомобильной техники и спецоборудования для предупреждения и устранения чрезвычайных ситуаций. Его территория будет разделена на служебную и учебно-спортивную зоны", - рассказала Ирина Сасковец.

В служебной части будет находиться административно-бытовое здание. На первом этаже построят гараж-стоянку на 4 автомобиля, комнату отдыха, аппаратную, помещение для приема пищи, учебные классы, спортивно-тренажерный зал. На втором этаже оборудуют зал для совещаний на 64 места, комнату психологической разгрузки, кабинет начальника с приемной. В составе административно-бытового здания запроектирована и учебная башня высотой 24 м. В другой части объекта построят блок гаражей для резервных пожарных автомобилей с мойкой и теплодымокамерой.

Учебно-спортивная зона включает тренировочные комплексы. Сюда входят спортивный городок с гимнастическими снарядами, универсальная тренировочная полоса перед учебной башней. Спортплощадки и беговая полоса с препятствиями будут оборудованы необходимыми малыми формами.

На объекте также будут созданы условия для беспрепятственного передвижения по нему лиц с ограниченными возможностями. Для этого на территории предусмотрены пониженные бетонные борты, полосы из тактильной плитки, возле главного входа сделают пандус, а на гостевой парковке - место для транспорта людей с инвалидностью.

В новом депо будет работать более 40 человек.-0-

Фото УКС Березино