Пожарную каланчу в центре Гродно с помощью иллюминации превратят в праздничную елку

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Пожарная каланча в Гродно превратится в одну из самых больших новогодних елок города. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня вечером праздничную иллюминацию включат на 33-метровой башне старейшего пожарного депо города. Рядом с каланчой-елью огнями засияет и исторический пожарный автомобиль. "Это кульминация праздника "Безопасная елка", который на протяжении нескольких лет проводится в рамках акции "Наши дети". Участие в нем примут более 150 детей из школ-интернатов Гродно, вспомогательных специализированных учреждений и хосписа", - рассказали в областном управлении МЧС.

Главная цель мероприятия - обучение детей и взрослых, сопровождающих ребят, основным правилам безопасности жизнедеятельности, в том числе во время новогодних праздников, с использованием ситуационных обучающих игр. Участников праздника ожидает встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также с персонажами мультфильма от спасателей "Волшебная книга" Бобром Филькой и Волчонком Тимкой.

К слову, участники праздника придут не с пустыми руками. Дети сами изготовили из различных материалов новогодние игрушки, которыми украсят елки на территории пожарной части.

Праздничная иллюминация на каланче будет включена до 19 января. Традиционно ель-каланча - одно из самых популярных мест для фотосессий у горожан и гостей города.-0-