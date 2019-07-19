Пожарный аварийно-спасательный пост построят у Августовского канала по программе ЕС

19 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пожарный аварийно-спасательный пост возведут в поселке Сопоцкин Августовского канала по программе ЕС. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник Гродненского областного управления МЧС Сергей Шпарло, передает корреспондент БЕЛТА.

Гродненское областное управление МЧС планирует реализовать три проекта международной технической помощи по программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020 годы, финансируемой Европейским союзом.

Один из них предусматривает строительство в поселке Сопоцкин Гродненского района пожарного аварийно-спасательного поста, приобретение специального автомобиля с емкостью для воды в 5 т, а также легкового авто и спасательного катера. Сумма гранта областному управлению МЧС составила около 560 тыс. евро. Строительство поста планируется начать в ближайшее время, уже готова необходимая проектная документация.

Начата реализация и еще одного проекта стоимостью около 500 тыс. евро. Он предусматривает реконструкцию здания учебно-тренировочного комплекса областного управления МЧС, а также приобретение необходимого спортивного оборудования.

Областному управлению МЧС будет выдан грант ЕС в сумме около 750 тыс. евро на приобретение коленчатого автоподъемника с высотой подъема не менее 50 м, легкового авто повышенной проходимости, комплекта нефтесборного оборудования и гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Еще один проект будет реализован в рамках программы трансграничного сотрудничества "Латвия - Литва - Беларусь 2014-2020". Грант в размере около 300 тыс. евро будет направлен на приобретение специальной техники, в том числе пожарной автоцистерны, погрузчика, квадрокоптера и другого оборудования.

Сергей Шпарло отметил, что парк техники постоянно пополняется и за счет бюджетных средств. В первой половине 2019 года в подразделения области поступило две пожарных 11-тонных автоцистерны, а также 5 легковых авто. До конца года планируется приобретение нескольких спецавтомобилей, пожарной автолестницы, штабного автомобиля и катера. В последнее время активно проводились работы по модернизации систем оповещения населения о ЧС. Продолжается и строительство объектов. В частности, возводится пожарное депо в Дятлово. Запланирована модернизация пожарных депо в Березовке и Лиде.-0-