Пожарный пост построят у Августовского канала за счет проекта международной технической помощи

11 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Строительство пожарного аварийно-спасательного поста запланировано в поселке Сопоцкин неподалеку от Августовского канала по проекту международной технической помощи. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Гродненского областного управления МЧС Сергей Шпарло, передает корреспондент БЕЛТА.

Реализован проект будет по программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина 2014-2020", финансируемой Европейским союзом. К финансированию одобрен и ряд других проектов программы бюджетом около 2 млн евро. Один из них, в частности, предусматривает приобретение пожарного коленчатого автоподъемника с высотой подъема не менее 50 м.

По программе трансграничного сотрудничества "Латвия-Литва-Беларусь 2014-2020" одобрен к финансированию еще один проект с бюджетом около 300 тыс. евро. Средства будут направлены на закупку техники и оборудования для областного управления МЧС. Реализация проектов запланирована на 2019-2020 годы.

В 2018 году в регионе активно укреплялась материально-техническая база спасателей за счет средств республиканского и областного бюджета. Например, в Островце завершено строительство пожарной аварийно-спасательной части, на баланс областного управления принят 51-квартирный жилой дом, где будут жить спасатели и их семьи. Модернизированы были объекты в Гродно, Зельве и Волковыске. В прошлом году продолжились поставки новой современной техники. В частности, приобретались автоцистерны тяжелого типа с запасом воды на 8 т и 10 т, а также легковые автомобили современного типа.-0-