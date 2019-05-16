Пожарный-спасатель из Бобруйска планирует установить очередной рекорд Гиннесса

16 мая, Бобруйск /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Пожарный-спасатель из Бобруйска Евгений Лось намерен установить новый рекорд Гиннесса. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом БЕЛТА.
Пока Евгений Лось взял тайм-аут после своих двух прошлогодних достижений, чтобы отдохнуть и разработать программу подготовки. Бобруйчанин в прошлом году установил два рекорда, которые зафиксированы в Книге рекордов Гиннесса. Сначала за минуту парень смог отжаться на брусьях 67 раз с дополнительным весом 40 фунтов (18,1 кг), а во второй раз - 53 раза с весом уже 60 фунтов (27,2 кг). Теперь же он готовится покорить рекорд американца, который за одну минуту с весом 100 фунтов (45,3 кг) отжался на брусьях 31 раз.
"Во время тренировок я уже добивался результата своего знакомого по интернету, который живет в США, но мне бы хотелось, если уж ставить рекорд, то попробовать поднять планку значительно выше, - отметил двукратный рекордсмен. - Для этого нужна серьезная подготовка и время. Пока я хочу сделать передышку: немного отдохнуть, уделить больше времени своей семье - жене и маленькой дочери".
Тем не менее Евгений занимается уличной гимнастикой ежедневно несколько часов в день. Воркаут стал его стилем и образом жизни. "Для меня стало нормой быть всегда в хорошей физической форме. Это позволяет чувствовать себя бодрым и уверенным, да и помогает в работе, ведь профессия пожарного-спасателя связана с повышенными физическими и психофизиологическими нагрузками".
По словам бобруйчанина, новый рекорд он планирует установить до конца текущего года.-0-
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