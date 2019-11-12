Пожелания депутатам оставит гомельская молодежь во время досрочного голосования

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Цикл акций "Сделай свой выбор первым!" во время республиканской молодежной эстафеты #яприду проведут в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации в Гомеле 12 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском обкоме БРСМ.

Мероприятие направлено на повышение электоральной активности молодых избирателей, в первую очередь - голосующих впервые. "Каждый гражданин, придя на избирательный участок и проголосовав, сможет поучаствовать в разнообразных акциях", - рассказали в областном комитете.

Так, во время акции "Пожелание депутату" молодые люди смогут написать пожелания и предложения будущим парламентариям. Послания они опустят в специальный ящик. В БРСМ заверили, что все будет передано избранному депутату данного округа, также пожелания от молодежи опубликуют в социальных сетях.

Своеобразным тестом избирателей на эрудицию и знание родного края станет патриотическая акция "Познай свою культуру". Ее участникам предложат задания на ассоциации и расшифровку значения символов белорусского традиционного орнамента.

Для детей, которые пришли с родителями, будет организована зона с раскраской-антистрессом "Мой выбор". На выходе из участка избиратели смогут наклеить на стенде стикер, символизирующий отданный голос.

Предусмотрены и сувениры для тех, кто впервые участвует в электоральной кампании.

Интерактив в первый день досрочного голосования на участке №24 Гомеля запланирован на 16.00. Он даст старт аналогичному движению по всему региону. Похожие проекты в период досрочного голосования пройдут во всех районах Гомельской области.

Для впервые голосующих молодых людей 12-17 ноября по всей стране под эгидой БРСМ состоится более 200 мероприятий молодежной эстафеты "#яприду".-0-