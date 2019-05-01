Пожилые гродненцы открыли сезон танцев на свежем воздухе

1 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый сезон стартовал 1 мая на танцевальной площадке в урочище Пышки в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Танцплощадка в Пышках - популярное место отдыха для пожилых горожан. В сезон, а он традиционно длится с мая по октябрь, на танцы в субботу и воскресенье здесь собираются сотни гродненцев.

Существует танцплощадка более 15 лет. В городе инициативу поддерживают. Ежегодно перед началом сезона коммунальные службы приводят в порядок и саму площадку, и малые архитектурные формы, и территорию вокруг. Музыкальные вечера проходят при поддержке городского центра культуры. Есть здесь не только завсегдатаи танцев, но и свой постоянный ди-джей.

"Музыкальное наполнение? На любой вкус. Любят наши танцоры и современную музыку, и ретро. Есть в репертуаре и быстрые, и медленные композиции. Танцуем и краковяк, и польку, и падеспань, и даже танго. Может и молодежь поучить", - рассказывает ди-джей Николай Новиков. Он подчеркивает, что встречи в Пышках для многих стали важными событиями в жизни.

"Здесь друзья, общение. Чувствую себя нужной, востребованной. Мы здесь не стареем", - рассказывает Ольга Кузьмицкая. На танцплощадку в Пышки она ходит с 2006 года. Рассказывает, что не редки случаи, когда одинокие пенсионеры находят себе пару и буквально молодеют на глазах.

Например, вдовцы Людмила Милевич и Александр Коршаковский познакомились здесь семь лет назад. С тех пор вместе ходят в лесопарк и потанцевать, и погулять, и пообщаться с друзьями, которых нашли за эти годы. "Это помогает оставаться в тонусе, бодрит. Кстати, довольны и дети. Ведь мы не брюзжим, не навязываемся, а интересно проводим время", - отмечает Александр Коршаковский.

Привлекает танцплощадка не только гродненцев. Владимир Бычков дважды в год приезжает в Гродно из российского Ульяновска. С друзьями встречается в Пышках. "Такие инициативы, возможность собраться вместе, провести время, пообщаться и потанцевать уж точно продляют жизнь. Мне в Ульяновске таких мероприятий не хватает", - рассказывает он.

Кстати, танцы для всех желающих бесплатны. Постоянные посетители танцплощадки ревностно следят за порядком. Активные пенсионеры постоянно выступают и с инициативами по улучшению инфраструктуры. По их просьбам установили новые места для отдыха. Также рядом с танцплощадкой расположили табличку с расписанием автобуса.-0-

Фото Леонида Щеглова