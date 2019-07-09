Пожилые волонтеры в Гомельской области подключаются к патронажу одиноких пенсионеров на дому

9 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области создаются инициативные группы пожилых волонтеров для оказания помощи одиноким престарелым на дому, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор по работе с сообществами региональной организации Белорусского общества Красного Креста Ольга Новикова.

Проект "Консолидация и развитие программы БОКК по здоровому и активному старению, оказанию медико-социальной помощи на дому" объединяет жителей региона пенсионного возраста с активной жизненной позицией. "Такая практика широко применяется в Швейцарии. Значимость проекта и в том, что социально уязвимые люди становятся волонтерами и оказывают посильную помощь тем, кто в ней нуждается. При этом в силу возраста и интересов они общаются на равных. Таким образом одновременно в двух направлениях преодолевается социальная изоляция пожилых людей. Пенсионерам помогают интегрироваться, вести насыщенную жизнь и чувствовать себя нужными. Такая модель взаимодействия имеет много плюсов", - рассказала координатор.

Первые инициативные группы пожилых волонтеров под эгидой Красного Креста созданы в Советском и Железнодорожном районах Гомеля и в Мозыре. В составе трех групп работают 28 человек. Они прошли специальный тренинг по основам ухода на дому в Минске, а также обучение по оказанию первой помощи в Гомеле.

Действующие добровольцы закреплены за своими подопечными. Они посещают новых друзей на дому, помогают приготовить еду, сходить в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами. При необходимости измеряют давление. И главная ценность - в общении. Вместе проводят досуг за разговорами, рукоделием или настольными играми.

Также, помогая другим, волонтеры развиваются сами. К примеру, чтобы сделать подарок своим подопечным, осваивают новую технику вязания, мастерят открытки к различным праздникам.

Набор в группы открыт. Все желающие подключиться к благому делу могут обращаться в областную организацию Белорусского общества Красного Креста. Новых волонтеров приобщат к деятельности одной из существующих групп либо создадут другие.

Проект рассчитан до конца года, однако при необходимости может быть продлен.

Сегодня в состав Гомельской областной организации БОКК входит 25 районных и более 1260 первичных организаций БОКК, объединяющих свыше 20 тыс. членов общества и более 2,2 тыс. волонтеров, почти 1,6 тыс. из них молодежь.-0-