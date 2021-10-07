Практически в каждом втором из проверенных магазинов Витебской области найдены нарушения

7 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация на потребительском рынке Витебской области находится на повседневном контроле в региональном КГК. Принимаются оперативные меры по пресечению нарушений законодательства и привлечению виновных к ответственности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.

В январе-августе были изучены 759 торговых объектов во всех районах области. Выявлены нарушения практически в каждом втором. В числе основных - превышение предельных торговых надбавок, нарушения санитарно-гигиенических норм и правил, продажа просроченных товаров, несоблюдение ассортиментных перечней и другие. В итоге к административной ответственности в текущем году привлечены 73 работника и 6 организаций, к дисциплинарной - 45 работников.

Типичным нарушением остается завышение регулируемых цен на востребованные товары. За 8 месяцев факты превышения стоимости более чем на 250 наименований продукции выявлены в 95 торговых объектах 15 районов и 3 городов области. "В одном из магазинов Витебска в продаже находилось 12 наименований товаров, на которые были завышены цены от 13 копеек до Br6,06. Например, на одну марку колбасы цена была сформирована с применением надбавки 52,9% вместо 20%, в результате ее стоимость составила Br28,14 вместо Br22,08", - отметили в КГК.

Подобные факты свидетельствуют о недобросовестности отдельных продавцов и формируют у потребителей представление о существенном росте цен на потребительском рынке в целом, подытожили в ведомстве.-0-