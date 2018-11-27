Практически все ВИЧ-инфицированные беременные гомельчанки родили здоровых малышей в 2018 году

27 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Беременные жительницы Гомельской области с ВИЧ-положительным статусом родили более 70 здоровых детей с начала текущего года. Об этом рассказал заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Олег Суетнов на пресс-конференции ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Олега Суетнова, это достаточно хороший результат. Благодаря своевременной и полной антиретровирусной терапии практически все ВИЧ-инфицированные беременные (более 70 человек) выносили и родили здоровых детей. Исключение составил один случай, когда женщина сознательно не прошла необходимое лечение. По нему проведено служебное расследование.

Врач-инфекционист консультативно-диспансерного кабинета по ВИЧ/СПИД Гомельской областной инфекционной клинической больницы Елена Казначеева подчеркнула, что Беларусь - одна из немногих стран на постсоветском пространстве, получившая сертификат ВОЗ, подтверждающий элиминацию (исключение) вертикальной передачи ВИЧ и сифилиса от матери ребенку. Белорусский опыт взаимодействия между министерствами, международными и негосударственными структурами по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку и работе с уязвимыми группами населения не раз признавался одним из лучших в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

В частности, в Гомельской области будущих мам с ВИЧ-положительным статусом медики берут под особую опеку. "Тех, кто уклоняется от прохождения лечения, госпитализируем на контролируемой основе в акушерско-гинекологические стационары. Делаем все, чтобы благополучно довести их до родов и помочь появлению на свет здоровых детей", - подчеркнула врач-инфекционист.

Также было отмечено, что ежегодно сокращается число беременных, у которых ВИЧ-положительный статус выявляется при постановке на учет. По мнению специалистов, положительная тенденция связана с осознанной подготовкой будущих мам к ответственному шагу, а также с продуктивной профилактической работой в консультациях и поликлиниках.

Всего на территории Гомельской области проживает 7887 человек с ВИЧ-положительным статусом, 38% из них - женщины.-0-