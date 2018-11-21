Практика при подготовке специалистов аграрного профиля должна занимать основное время - Шерстнев

21 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Практика при подготовке специалистов аграрного профиля должна занимать в образовательном процессе основное время. Такое мнение высказал сегодня на церемонии открытия обновленного ресурсного центра Городокского аграрно-технического колледжа председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Практика должна занимать основное время. Без этого мы не получим готового к работе специалиста, поэтому последовательно уже на следующий год будем решать вопрос, чтобы удвоить весной и осенью практику", - подчеркнул Николай Шерстнев.

По его словам, учебный план уже изменен в сторону увеличения времени, отведенного на практику. На базе Городокского аграрного колледжа сформирована соответствующая материальная база, позволяющая учащимся получать профессиональные знания без отрыва от производства. В планах на будущее пополнить линейку техники ресурсного центра машинами мировых производителей. "Они должны присутствовать в машинном парке центра. Знакомство со всеми образцами позволит учащимся расширить кругозор и оценить достоинства и недостатки всех машин", - убежден руководитель области.

Председатель облисполкома акцентировал внимание на сохранении взятого в прошлом году подхода к прохождению практики учащимися аграрного профиля только в лучших сельхозорганизациях, оснащенных современной техникой. "Подход прежний, это обязательное требование. Думаю, еще пару лет и хозяйств, не соответствующих этой планке, в регионе не останется. В области будет абсолютно современное сельское хозяйство", - подчеркнул губернатор.

Директор Городокского аграрно-технического колледжа Владимир Шитько добавил, что соотношение теоретических и практических занятий учебного заведения составляет 60% на 40%. "Нужно и далее идти в этом направлении. Задача о прохождении учащимися старших курсов практики не менее шести месяцев в самый разгар сельскохозяйственных работ вполне выполнима. Наш коллектив в будущем году совместно с республиканским институтом профессионального образования готов провести эксперимент по организации такой практики", - сказал руководитель колледжа.

Ресурсный центр на базе Городокского аграрно-технического колледжа функционирует с 2004 года. Сегодня состоялось его торжественное открытие после глубокого обновления материально-технической базы. Содействие в оснащении центра на безвозмездной основе оказали практически все белорусские производители сельскохозяйственной техники, выделившие свои новейшие образцы машин и оборудования на общую сумму Br700 тыс. Более Br200 тыс. на приобретение диагностического оборудования направил Витебский облисполком.-0-