Практикум-семинар "Тенденции развития белорусского народного костюма" проведут в Могилеве

19 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областной практикум-семинар "Тенденции развития белорусского народного костюма" проведут 19-20 февраля в Могилеве, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительской работы.

Основная цель семинара - оказать методическую и практическую помощь мастерам декоративно-прикладного творчества. Участники практикума, а это директоры и мастера районных домов и центров ремесел, методистов клубных систем, руководители кружков и преподаватели детских школ художественных ремесел, познакомятся с технологией подготовки основы и традиционными приемами оформления костюма, узнают об его особенностях на территории региона, будет организовано теоретическое занятие, посвященное искусству вышивки. Также пройдут мастер-классы, где участникам расскажут и покажут виды украшающих швов, технику их выполнения, поделятся секретами вышивки и др.

Во время мероприятия в методическом центре откроется выставка "Беларусь мая сiнявокая" председателя профкома Могилевской фабрики художественных изделий Ольги Сытиковой. Она художник народно-художественных промыслов - разрабатывает новые виды сувениров изо льна и соломки. Творческую деятельность Ольга Сытикова начала около 30 лет назад и получила звание народного мастера Республики Беларусь. За это время она внедрила в производство около 3 тыс. изделий, в число которых вошла коллекция сувениров к традиционным обрядовым и сельскохозяйственным праздникам - Купалью, Колядам и "Дажынкам". Экспозиция, которая будет работать две недели, представит панно с национальной символикой, кукол в традиционных белорусских костюмах (строях), ангелочков, фигурки животных, сюжетные композиции и многое другое.-0-