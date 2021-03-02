Прапорщик сделал предложение руки и сердца своей девушке прямо на плацу

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускник 114-й гвардейской школы 72-го объединенного учебного центра прапорщик Сергей Крупица сделал предложение руки и сердца своей девушке прямо на плацу, сообщает БЕЛТА.

Таким образом, 45-й юбилейный выпуск в 114-й гвардейской школе подготовки прапорщиков и младших специалистов запомнит весь 72-й объединенный учебный центр. За этим радостным событием наблюдали более чем 150 выпускников, а также их родные и друзья.

Сергей Крупица считает, что надо делать важные шаги в своей жизни. "Это я как раз и сделал сегодня. Если я решил свою жизнь связать с армией, это значит навсегда. Теперь я решил свою жизнь связать и с этим человеком", - сказал он.

Его девушка Лилия Кот призналась, что не ожидала такого поступка. "Это взрыв эмоций просто был! Еще пока не осознаю до конца этот факт. Конечно, я не ожидала, что так будет!" - сказала она.-0-