Права трудящихся обсудят профсоюзы Минской области на заседании к Дню народного единства

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное выездное заседание президиума совета и молодежного совета Минского областного объединения профсоюзов, посвященного Дню народного единства, пройдет 16 сентября на базе Борисовского медицинского колледжа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе объединения.

"Год народного единства для самой массовой общественной организации страны - Год исполнительской дисциплины. В центре внимания - создание здоровых и безопасных условий труда, сплочение трудовых коллективов и всесторонняя поддержка трудящихся", - обозначили акценты мероприятия организаторы.

В этой связи в формате профсоюзной диалоговой площадки участники мероприятия, включая педагогический коллектив и учащихся Борисовского медколледжа, обсудят приоритетные направления деятельности по защите трудовых и социально-экономических прав и интересов трудящихся; положения коллективных договоров, регулирующие труд молодежи. Это оплата труда и нормы выработки, устанавливаемые молодым работникам; улучшение жилищных условий и обеспечение быта; гарантии для работников, совмещающих работу с обучением; преференции, предоставляемые работникам по случаю вступления в брак и рождения у них детей.

Также на заседании будут подведены итоги участия в Молодежном глобальном форуме IndustriAll.

Колледж подготовит интерактивные площадки по патриотическому воспитанию молодежи "Милосердие и мужество", по отработке навыков "Здравоохранение и мы", "Ярмарка волонтерских инициатив".

Ко Дню народного единства участники выездного заседания высадят памятную аллею туй на территории учреждения. А завершающим аккордом мероприятия станет флешмобом "Мы - вместе".-0-