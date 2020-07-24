Правильный отпуск

Оцените нарочанский шик, браславское безмолвие и вилейскую фривольность

Многие белорусы волею судьбы выбрали в этом сезоне отдых на родине. И с удивлением обнаружили, что точные аналоги заморских диковинок - "женевские" озера, "альпийские" луга, "карельские" леса, озовые гряды, лечебные родники - имеются в наличии буквально под боком. Природа щедро одарила родимый край бесценными богатствами. Просто раньше, в "доковидное время", стараясь соответствовать фейсбучно-инстаграмному представлению о "правильном" отдыхе/отпуске, наши граждане выбирали модную заграницу. Зато сегодня взоры любителей путешествий обращены на свою родную красоту - ту, что не оценена и выпала на какое-то время из поля зрения искушенных туристов. Как отдохнуть на лоне природы в Беларуси в зависимости от содержания кошелька? Рассмотрим три варианта: премиум, экономичный и дешевый.

С роскошью и блеском

Каких-то полтора часа на машине - и ты уже попадаешь на "белорусское море". Именно так окрестили одно из самых больших озер страны - Нарочь, жемчужину Беларуси. Для комфортного пребывания на природе здесь есть вся необходимая инфраструктура: экологические тропы, туристские базы, гостиницы. Причем на любой вкус и кошелек. Выбираем, к примеру, для заселения деревянный домик на две семьи (4 человека) в одной из этнодеревень. Архитекторы по сути реконструировали жилище зажиточного помещика позапрошлого века. Чего там только нет - деревянная резная люлька для младенца, расписные рушники, настоящие "маляванки" на стенах. Но главное место в доме отведено под печь! Признаюсь, сами не готовили (тем более питание включено!), а вот зимой, как нам рассказали, жильцы с удовольствием топят печь, жарят в ней сало и яйца, а вечером греются на горячей лежанке… При домике есть курятник с породистыми курами. Некоторые энтузиасты сами собирают яйца и готовят потом их на завтраки. В каждом доме - сухая сауна, деревянная купель, душевая, санузел.

После заселения, пока солнце в зените, убегаем на экскурсии. А посмотреть здесь есть на что: скажем, музей самоваров, где собраны унциальные раритеты с разных стран мира. Коллекция насчитывает более 500 экземпляров. Встречаются самовары "с медалями", удостоенные призов на специальных международных выставках. Но самый ценный экземпляр, за которым гоняются коллекционеры, сделан... из простого ведра! Музеи ретроавтомобилей и сельского быта с водяной мельницей, смотровая вышка с коллекцией самогонных аппаратов, конюшня - за два часа вы сможете посетить все эти местные достопримечательности. А после обеда, когда солнце чуть убавит свой пыл, - к воде! Нежиться на теплом нарочанском песочке, купаться, кататься на катере, яхте или гидроцикле.

Считалка: аренда домика - 480 рублей в сутки (в стоимость входит трехразовое питание и обзорная экскурсия по комплексу). Катание на яхте или катере - 90 рублей (1 час), на лошади в манеже - 10 рублей (15 минут), на ретроавтомобиле - 50 рублей (10 минут). Аренда трофейного зала - 100 рублей (1 час), беседки - 33 рубля (2 часа).

Лайфхак "7 дней"

Чтобы не тратить большую сумму на ночлег, выбирайте тур одного дня - 55 рублей (детский - 38 рублей). В стоимость включены четыре экскурсии, конное представление, дегустация, комплексный обед и чаепитие.

Скромно, но со вкусом

Браславские озера - один из самых живописных уголков Беларуси. От столицы по отличной асфальтированной дороге вы докатите туда на авто за три часа. Холмистые ландшафты, впечатляющие береговые линии, спокойная гладь озер, цветочные луга - все это придает краю особенный колорит и очарование. Отдых на Браславщине вполне конкурентен по цене и по качеству, его оценили многие, в том числе и иностранцы, те, кто обожает вдыхать воздух, наполненный фитонцидами сосны и можжевельника. Местные рассказали, что к ним активно едут бердвотчеры (любители наблюдать за птицами), причем даже из далекой Канады.

…Агроусадьбу мы арендовали в тихом, уединенном месте - только сосны шумят да какая-то пичужка игриво посвистывает. Вокруг царит тишина и покой. К услугам гостей - беседка, мангал, кострище. Для комфортного отдыха - бесплатный Wi-Fi, просторные спальни, кухня с микроволновой печью и холодильником, телевизор, душ. Буквально в пяти минутах ходьбы - озеро Неспиш. Кстати, Михаил, хозяин усадьбы, рассказал, что оно знаменито островом Монастырь, где появилась главная святыня Браславского костела - икона Матери Божьей Браславской "Владычица озер". Она считается чудотворной. Раньше икона хранилась в униатском монастыре на острове озера Неспиш. В 1832 году в нем произошел сильный пожар, который уничтожил все сооружения, уцелела только эта реликвия. "Владычица озер" относится теперь к числу наиболее чтимых католических икон Беларуси.

На отдыхе важно наладить контакт с местным населением. Если человек к тебе расположен, он непременно даст дельные советы и ты извлечешь максимум пользы и удовольствия из своего странствия. Так, разговорившись, мы узнали, что у приветливых хозяев есть собственная ферма и они могут обеспечить нас натурпродуктами - деревенским маслом, молоком, сметаной, яйцами, салом. Причем по ценнику, очень сильно отличающемуся от Комаровки. Если подружился со здешними - они тебе и лодку бесплатно дадут покататься, и байки местные расскажут, и гидом поработают задаром, показывая наиболее живописные окрестности.

Для гурманов в кафе и агроусадьбах Браславщины - настоящий рай. В меню - копченый угорь и щука, наваристая шурпа из бобра, ростбиф из лося и даже уникальные сыры, которые вымачиваются в чилийском вине.

Развлечений здесь пруд пруди: гора Маяк с головокружительным видом на ожерелье озер, родник Окменица с лечебной минеральной водой, экскурсии на вольеры с дикими животными, сафари-тур, рыбалка и, конечно же, увлекательное путешествие по Национальному парку "Браславские озера", который по праву считается одним из лучших в стране.

Признаюсь, что на этот раз мы предпочли отдых-медитацию: катались на лодке, любуясь молоденькими кувшинками, подолгу сидели у озера на огромном, поверженном ветром дереве, гуляли по берегу, вглядываясь в бесконечную даль лазурного неба, сидели ночью у костра, наслаждаясь обществом местной обаятельной собачки Читы.

Слышали, что население Браслава летом утраивается, но толп отдыхающих не заметили. Дело в том, что вся приехавшая тусовка рассредоточена на большой территории и не режет глаз. Так что покой и положенная дистанция в полтора-два метра вам на все сто процентов обеспечены!

Считалка: Аренда агроусадьбы со всеми удобствами в сутки на 4 человек (две спальни) - 50 рублей. Экономичный вариант - деревенский домик (8-14 рублей в сутки). Прокат лодки с веслами (2 часа) - от 5 до 10 рублей, велосипеда - 10 рублей (в день), мангалы, шампуры обычно бесплатные.

Лайфхак "7 дней"

Обязательно посетите один из самых высоких костелов Беларуси (высота шпилей 59 метров) - Рождества Девы Марии. Он расположен в городском поселке Видзы. Кстати, в здешних кафе можно дешево и очень вкусно перекусить. Сытный обед по-домашнему (уха, драники с домашней колбаской, чай со свежими булочками) обойдется в 6 рублей на человека.

В тесноте, да не в обиде

Если вы не планируете сильно потратиться, тогда выбирайте отдых дикарем. Скажем, на берегах популярного в народе Вилейского водохранилища, где-нибудь неподалеку от деревень Сосенка, Илья, Рабунь. До Минска - рукой подать, километров 60-70, не больше. Если погода испортилась - сел в машинку и через час уже дома у телевизора… Алгоритм подобного суперэкономичного отдыха простой: приезжаете со всем своим туристическим скарбом, разбиваете у воды палатку - и наслаждаетесь покоем! Мужчины, к примеру, рыбу ловят, а женщины - загорают, читая книжку или разгадывая кроссворды. Признаюсь, что мы предпочли немного потратиться, чтобы создать для себя какой-то минимальный комфорт. Поэтому разместились в зоне кемпинга. Это стоит недорого, зато у тебя под боком - аккуратный биотуалет (а значит, чистый, не загаженный близлежащий лесок), дрова для мангала и возможность арендовать беседку (вдруг дождь - не сидеть же все время в палатке!). Кстати, при желании можно взять в аренду лодку или катамаран.

Считалка: В зоне кемпинга с каждого человека оплата - 7 рублей, машино-место - 3 рубля. Аренда беседки на сутки - 15 рублей. Рыбалка и дрова бесплатные.

P.S. Вот уж верно в народе говорят: не было бы счастья, да несчастье помогло. Именно "нашествие ковида" дало возможность умело распорядиться отпуском и заново открыть "цудоўныя краявіды". Сидя у костра, под гитару, в ночной тиши мы тихо напевали: "Летят перелетные птицы ушедшее лето искать. Летят они в жаркие страны, а я не хочу улетать. А я остаюсь с тобою, родная моя сторона! Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна".

Елена ЕЛОВИК, 7 Дней