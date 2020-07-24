Правительство должно принимать решения, опираясь на мнение людей - Головченко

Роман Головченко во время встречи с трудовым коллективом

24 июля, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. Принимая решения, правительство должно опираться на мнение людей, заявил премьер-министр Роман Головченко в беседе с журналистами при посещении ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК", передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече с коллективом предприятия Роман Головченко провел небольшой опрос по одной из тем, обсуждаемой сейчас на законодательном уровне. "Объяснил суть трех предлагаемых вариантов решения актуального для автомобилистов вопроса и попросил высказаться, какой из них ближе людям. Принимая решение на уровне правительства, мы должны опираться на их мнение", - рассказал он.

По оценке премьер-министра, разговор с металлургами получился динамичный и откровенный, прозвучали зрелые вопросы. Работников волновал широкий круг тем. Так, родители выпускников интересовались, какие профессии будут актуальны в перспективе, молодые семьи уточняли возможности получения поддержки при строительстве жилья. Актуален для участников встречи и вопрос формирования тарифов на электроэнергию с учетом ввода БелАЭС.

Премьер-министр подчеркнул, что перспективы у предприятия, несмотря на имеющиеся долговые обязательства, есть. "Государство оказало поддержку БМЗ, а соответственно, и людям, которые здесь трудятся. БМЗ - это основа белорусской металлургии, ее стержневой элемент", - отметил он на встрече с металлургами.

Во время рабочей поездки Роман Головченко посетил также производственные цеха, провел совещание с руководством БМЗ.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств: сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного - и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-

Фото Сергея Холодилина