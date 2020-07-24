Правительство подтверждает планы полностью перевести Минск на водоснабжение из подземных источников к 2025 году

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск к 2025 году должен быть полностью обеспечен питьевой водой из подземных источников, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, который принимает участие в заседании коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства по итогам работы в I полугодии 2020 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается Минска, то это довольно серьезный объем работ. Необходимо дополнительно обеспечить доставку для города порядка 180 тыс. куб.м воды ежедневно. Сейчас разработаны программы, идет работа над предпроектной документацией по строительству необходимых сооружений и добуриванию скважин, чтобы столица к 2025 году была полностью обеспечена чистой питьевой водой из подземных источников", - сказал Владимир Кухарев.

Вице-премьер напомнил, что и в целом по стране стоит задача до 2025 года обеспечить все население качественной питьевой водой.

"Разработана соответствующая программа, строятся станции обезжелезивания. Так, в 2019 году построено 270 станций, на этот год запланировано не менее 280. Думаю, в ближайшие три года в сельских населенных пунктах мы обеспечим строительство всех станций", - добавил Владимир Кухарев.-0-