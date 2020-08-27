Правительство выделило Br1 млн сельхозорганизациям Дрогичинского района

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственным организациям Дрогичинского района будет выделен Br1 млн на компенсацию потерь в связи с повреждением и гибелью посевов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №501 от 25 августа 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, Министерство финансов передаст во втором полугодии текущего года консолидированному бюджету Брестской области межбюджетный трансферт в размере Br1 млн для сельскохозяйственных организаций Дрогичинского района на компенсацию потерь в связи с чрезвычайной ситуацией, повлекшей повреждение и гибель посевов сельхозкультур. Эта сумма будет выделена из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Выделенные деньги буду направлены сельхозорганизациями на приобретение семян, минеральных удобрений, средств защиты растений и горюче-смазочных материалов, а также на погашение задолженности за них.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-