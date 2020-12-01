Право аренды земли под колесо обозрения продано на аукционе в Витебске почти за Br120 тыс.

1 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске на повторном аукционе право аренды земельного участка под установку колеса обозрения продано почти за Br120 тыс., передает корреспондент БЕЛТА.

Интерес к лоту проявили три участника, однако один из них опоздал на заключительную регистрацию и по условиям аукциона не был допущен к участию в торгах. Победитель определился на 77-м шаге аукциониста, когда цена продажи превысила начальную почти в 44 раза. По словам его представителя, инвестор является членом республиканской ассоциации производителей и партнеров индустрии развлечений.

Аукцион по продаже прав аренды земельного участка под размещение масштабного развлекательного сооружения организуется в Витебске впервые. В состав лота включен участок городской территории площадью 600 кв.м на Аллее воинской славы, которая расположена около мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины на площади Победы. По условиям аукциона земля передается в пользование на 10 лет с возможностью пролонгации договора аренды. Победитель обязуется оплатить стоимость предмета аукциона в течение последующих трех рабочих дней, в противном случае ему грозят штрафные санкции в размере 50 базовых величин (1 БВ - Br27), отметила председатель аукционной комиссии Татьяна Прокопенко.

По условиям торгов колесо обозрения должно быть диаметром не менее 30 м с закрытыми кабинками вместимостью не менее четырех человек, оборудовано иллюминацией. На его установку отводится не более девяти месяцев с момента подписания договора аренды. Арендная плата в период проектирования и монтажа объекта определена в размере одной базовой арендной величины.

Ряд условий аукциона касается соблюдения правил по обеспечению промышленной безопасности аттракционов, включая наличие специально обученного персонала по организации работы и обслуживанию объекта. Временной режим работы аттракциона установлен до 23.00, при этом музыкальное сопровождение допускается до 21.00. Арендатор обязуется соблюдать требования санитарных норм, правил и гигиенических нормативов.-0-