Правоохранители Гомельской области перейдут на усиленное несение службы с 31 декабря по 2 января

27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Гомельской области перейдут на усиленный вариант несения службы с 31 декабря по 2 января, сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Шастайло, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник УВД подчеркнул, что личный состав органов внутренних дел в преддверии праздников уже приступил к обеспечению охраны общественного порядка. По словам Александра Шастайло, всего на территории области планируется более 1 тыс. массовых новогодних и рождественских мероприятий, в новогоднюю ночь - свыше 400. В этой связи задействовано максимальное количество личного состава. "С 31 декабря по 2 января личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы", - уточнил он.

Особое внимание уделяют в регионе и продаже, использованию пиротехнических изделий. Уже есть пострадавшие от пиротехники. А в Жлобине выявили факт, когда одна из организаций хранила в торговом объекте пиротехники больше допустимого. Изделия изъяты, идет административный процесс, проинформировал начальник УВД.

На контроле и ситуация на дорогах. При осложнении погодных условий вводится специальный план "Погода", увеличивается число нарядов дорожно-патрульной службы, дополнительно привлекают сотрудников других подразделений ОВД.

По информации заместителя председателя облисполкома Андрея Барановского, филиалы "Гомельэнерго", дорожные организации составили графики дежурств, в системе ЖКХ созданы аварийно-спасательные бригады, которые укомплектованы необходимой техникой и оборудованием, проработаны алгоритмы взаимодействия всех служб. Дорожные организации заготовили порядка 110 тыс.т песко-соляной смеси, около 15 тыс.т соляной, для расчистки дорог подготовлены более 400 единиц техники.

Председатель облисполкома Иван Крупко обратил внимание руководителей районов: должны быть учтены и четко проработаны все направления.-0-