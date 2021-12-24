24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Минской области перешли на усиленный вариант несения службы. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Сотрудники милиции Минской области готовы обеспечивать охрану общественного порядка в местах проведения рождественских и новогодних праздников. На предстоящих выходных на территории Минской области запланировано 120 мероприятий, посвященных Рождеству Христову по календарю католической конфессии, - рассказали в УВД. - Служба будет организована в усиленном режиме. Наряды Госавтоинспекции приближены к местам проведения массовых мероприятий для обеспечения дорожной безопасности, организованы маршруты объезда участков, на которых движение будет ограничено, а также своевременное информирование обо всех изменениях организации дорожного движения".

В местах большого скопления людей для безопасности проход будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты. "Напоминаем: в соответствии с законом о проведении массовых мероприятий посетителям запрещено иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы. Во избежание получения травм в местах проведения запланированных мероприятий запрещено использование пиротехнических изделий. Для комфортного отдыха рекомендуем приходить в места проведения мероприятий заранее. Люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, к местам проведения массовых мероприятий допущены не будут. В случае обнаружения бесхозных либо подозрительных предметов необходимо незамедлительно информировать об этом органы внутренних дел", - добавили правоохранители.-0-