Правоохранители на "Славянском базаре в Витебске" будут дежурить круглосуточно

13 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Для обеспечения безопасности участников и гостей масштабного форума искусств "Славянский базар в Витебске" правоохранители будут круглосуточно дежурить в три смены. Об этом на брифинге сообщил журналистам начальник УВД Витебского облисполкома Андрей Любимов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для несения службы в таком напряженном режиме, учитывая погодные условия, к нам прибудут наши коллеги из других регионов: по линии дорожной безопасности, патрульно-постовые наряды. Организация этой работы будет взята на особый контроль", - отметил Андрей Любимов.

"Славянский базар" примет около 5 тыс. участников и гостей из 33 стран, поэтому безопасность прибывших станет вопросом номер один для правоохранителей. Все 30 площадок, где будут проходить фестивальные мероприятия, станут зонами повышенного внимания милиционеров. На главную концертную площадку - Летний амфитеатр - можно будет попасть, пройдя через один из постов, где будут нести службу сотрудники и сотрудницы витебского ОМОНа. Всего оборудуют 36 таких постов. Для ветеранов, пенсионеров, беременных женщин и родителей с детьми будут организованы отдельные пропускные пункты, обозначенные специальными табличками. Все пункты пропуска к фестивальной сцене будут оборудованы камерами видеонаблюдения.

Кроме охраны фестивальных объектов, сотрудники УВД будут круглосуточно патрулировать улицы, в том числе "Город мастеров" и пешеходные зоны, где разместятся подворья.

Круглосуточное дежурство будет обеспечено в подразделениях по гражданству и миграции. "На сегодня уже зарегистрированы около 300 человек, прибывших из других стран", - рассказал Андрей Любимов. Он добавил, что распоряжением Президента гости фестиваля освобождены от уплаты госпошлины за регистрацию временного пребывания. Если гражданам других стран захочется остаться в гостеприимной Синеокой более 10 дней, то им будет необходимо зарегистрироваться в органах внутренних дел по месту пребывания или через портал электронных услуг portal.gov.by.

Ярким событием фестиваля станет акция МВД "За безопасность вместе". На протяжении четырех дней на различных площадках Витебска будут проводиться интерактивные игры, выставки, выступления творческих коллективов МВД, показательные выступления кинологов со служебными собаками и другие интересные мероприятия. "Тот, кто посетит все площадки, разместит фото в соцсетях с хэштегом #ЗАБЕЗОПАСНОСТЬВМЕСТЕ и подпишется на официальные аккаунты МВД во "ВКонтакте" и Instagram, 18 июля сможет стать участником розыгрыша главного приза - горного велосипеда", - отметил глава УВД облисполкома.-0-